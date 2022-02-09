Dünya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Milli futbolcu 21. yüzyıla damgasını vurdu
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Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, 21. yüzyılda en çok frikik golü atan futbolcular listesinde 11. sırada yer aldı. 25 golünü duran toptan atan milli futbolcumuz, dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı. Roman Riquelme, Ibrahimovic, Eriksen ve Payet gibi yıldızları geride bıraktı.
İtalya Serie A'da zirvede yer alan Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu attığı frikik golleriyle 21. yüzyıla damga vurdu. Dünyaca ünlü isimlerle aynı listede kendine yer bulan milli futbolcumuzun, 21. yüzyılda duran toplardan 25 golü bulunuyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU 11. SIRADA
Bu sezon Inter formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol ve 8 asist yapma başarısı gösteren Hakan Çalhanoğlu, serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkat çekiyor. Milli futbolcu, 21. yüzyılda frikikten en çok gol atan futbolcular listesinde 11. sıraya yerleşti.
MİLLİ FUTBOLCUMUZ DURAN TOPLARDAN 25 GOL ATTI
Listenin zirvesinde 74 golle Juninho yer alırken Messi 50 golle 4., Ronaldo 47 golle 5. sırada bulunuyor. 6, 7 ve 8. sırada sırasıyla efsane futbolcular Beckham (43), Del Piero (37) ve Andrea Pirlo (30) var. Hakan Çalhanoğlu ise 25 golle, eski Galatasaraylı Sneijder'in (26) arkasında 11. sırada yer alıyor. Milli futbolcumuz, efsane isim Roman Riquelme'nin de 3 golle önünde yer alıyor.