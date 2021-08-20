Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Emine Çakmak ve Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı
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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Emine Çakmak ve Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Emine Çakmak ve Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 53 kiloda Emine Çakmak ve 57 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 53 kiloda Emine Çakmak ve 57 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda Emine Çakmak, Hint rakibi Pinki Pinki'yi ardından repesajda Polonyalı Agata Kazimierczak'ı yendi. Kırgızistanlı rakibi Aizhan Kyzy'i de yenen ay-yıldızlı güreşçi Emine Çakmak, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu ise Moğolistanlı rakibi Gantsetseg Batsukh'u ve Hint rakibi Mansi Mansi'yi yendi. Ardından Elvira Kamaloğlu, repesajdan gelen Belaruslu rakibi Hulida'yı da yenerek bronz madalya elde etti.

Böylece Türkiye kadınlarda; Zehra Demirhan, Nesrin Baş, Emine Çakmak ve Elvira Kamaloğlu ile 4 bronz madalya kazanarak şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Emine Çakmak ve Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı - Haberler Spor
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