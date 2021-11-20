Dünya futbolu şokta! Kalp rahatsızlığı yaşayan Barcelona'nın yıldız golcüsü Agüero sahalara veda ediyor - Haberler Spor
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Dünya futbolu şokta! Kalp rahatsızlığı yaşayan Barcelona'nın yıldız golcüsü Agüero sahalara veda ediyor

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Barcelona'nın yıldız golcüsü Sergio Agüero, Alaves maçında yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından futbola veda etmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız futbolcunun gelecek hafta basın toplantısı düzenleyerek kariyerini sonlandırdığını duyurması bekleniyor.

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etmişti. Karşılaşmanın 41. dakikasında göğsünde sıkışma ve nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero kendini yere bırakmış ve oyuna devam edememişti. Yapılan kontroller sonrası kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Arjantinli yıldız futbolcu, kariyerini sonlandırma kararı aldı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK EMEKLİLİK KARARINI DUYURACAK

İspanyol basınında çıkan haberler e göre, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Agüero, yeşil sahalara mecburi bir vedaya hazırlanıyor. Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Arjantinli futbolcu, gelecek hafta bir basın toplantısı düzenleyerek emekliye ayrılığını kamuoyuna duyuracak.

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