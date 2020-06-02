Barcelona'nın koronavirüs 5'i futbolcu 7 kişinin test sonuçlarını gizlediği iddia edildi Katalan radyosu, dünya devi Barcelona'nın koronavirüs testi yapılan 5'i futbolcu 7 kişinin pozitif çıkan sonuçlarını gizlediğini iddia etti.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen La Liga'da lider Barcelona ile ilgili bomba etkisi yaratan bir iddia gündeme geldi.

Katalan radyo kanalı RAC1, koronavirüs salgınının başladığı günlerde takıma yapılan kan testi sonuçlarında 5 futbolcu ve 2 teknik ekip üyesinin korona testlerinin pozitif olduğunu ve bunların gizli tutulduğunu iddia etti.

Haberde hastalığa yakalananların hepsinin şu anda sağlıklı bir durumda olduğu belirtilirken, La Liga'nın raporlarında ise Barcelona ile ilgili bir durum yer almadı.