Dünya'da bir ilk! El Salvardor'da Bitcoin'in yasal para birimi olması için harekete geçildi
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Dünya'da bir ilk! El Salvardor'da Bitcoin'in yasal para birimi olması için harekete geçildi

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i yasal para birimi yapmak için önümüzdeki hafta Kongre'ye bir yasa tasarısı göndereceğini söyledi.Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Bukele, bu uygulamanın ülke için güvenli bir seçim olacağını söyledi.

El Salvador, Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Tasarı kabul edilirse, Orta Amerika ülkesi dünyada kripto para birimini yasal olarak kabul eden ilk ülke olacak.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Hürriyet'in haberine göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün yaptığı açıklamada, Bitcoin'i ülkede yasal para birimi haline getirmek için önümüzdeki hafta Kongre'ye bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

"KISA VADEDE ÜLKEMİZ İÇİN İSTİHDAM OLACAK"

Miami'deki Bitcoin 2021 konferansına gönderdiği bir videoda açıklama yapan Bukele, "Kısa vadede bu ülkemiz için istihdam oluşturacak. Kayıtlı ekonominin dışındaki binlerce kişinin finansal katılım sağlamasına yardımcı olacak" dedi.

ÜLKE İÇİN GÜVENLİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

El Salvador, Bitcoin teknolojisini kullanmak için Mart ayından bu yana mobil ödeme uygulaması olan Strike ile çalışıyor. Mobil ödeme uygulamasının kurucusu Jack Mallers konferansta yaptığı açıklamada, "El Salvador'un nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının banka hesabı yok. Finansal sistemde değiller. Yasal para birimi olarak dijital para birimini benimsemek, El Salvador'a güvenli ve verimli açık ödeme ağı sağlayacak" dedi.

GELECEĞİN PARA BİRİMİ OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Dijital para birimleri, şu anda kendi dijital para birimlerini test eden Çin de dahil olmak üzere bazı ülkelerde geleceğin para birimi olarak görülüyor. Birçok finans uzmanı, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin arkasındaki blok zinciri teknolojisinin, mevcut devlet destekli para birimlerinin dijital versiyonlarının piyasaya sürülmesi için faydalı olacağını düşünüyor.

DEĞERLER HIZLA DEĞİŞİYOR

Ancak kripto para birimine yönelik eleştirilerde, Bitcoin'in değerindeki değişkenlik nedeniyle işletmelerin mal ve hizmetlerin ödenmesi için kripto para birimini kabul etmesinin zor olduğu ifade ediliyor. Bu durum dijital para birimlerinin yasal hale gelmesine engel teşkil ediyor.

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Dünya'da bir ilk! El Salvardor'da Bitcoin'in yasal para birimi olması için harekete geçildi
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