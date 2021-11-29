Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan üzerini değiştiren Ronaldo'nun bir yandan da gözyaşlarına boğulduğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'un ortaya çıkan soyunma odası görüntülerinde futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun daha önce hiç görmedikleri bir haline tanık oldu.
ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN BİR YANDAN DA AĞLADI
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında hüngür hüngür ağladığı görüntüler ortaya çıktı. Üzerini değiştirirken sinirden gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uayndırdı.
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