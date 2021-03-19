Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman? Dünya Beşiktaşlılar Günü mesajları ve sözleri! Dünya Beşiktaşlılar Günü nedir?
19. 03 yani 3 Mart günü Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlanıyor. Beşiktaş taraftalar bu özel günde etkinlikler yaparken Dünya Beşiktaşlılar Günü mesajları ev sözleri ile coşkularını artırıyorlar. Peki, Dünya Beşiktaşlılar Günü nedir?
Dünya Beşiktaşlılar Günü hakkında detaylar merak ediliyor. Beşiktaş taraftarları için ayır öneme sahip olan bu özel günde Dünya Beşiktaşlılar Günü mesajları ve sözleri! Dünya Beşiktaşlılar Günü nedir ve Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman, araştırılıyor.
DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümü her yıl 19.03 tarihinde Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlanmaktadır.
DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!
• Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile.
• Alem biter, ortam biter, hayat biter; çArşı bitmez!
• BEŞİKTAŞ'ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var
benim!
• Siyahın zindan oIsun, beyazın aydınIık, herkese nasip oImaz beşiktaşIıIık!
• Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim herşeyimizsin.
• YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formaIar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı.
Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın! "
Armanda ki asalet, yüreğindeki cesaret!"
İyi günde, kötü günde; Beşiktaş!
Birgün değil, hergün Beşiktaş.
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ ÇARŞI TEZAHÜRATI SÖZLERİ
Bu sene şampiyon görelim siziiiiii
Ölmeden mezara koymayın biziiiii
korkutmaz bizleri musalla taşııııııı
Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…
Bu sene şampiyon olacaksınız
Futbolcu katili etmeyin bizi
Korkutmaz bizleri cezaevleri
Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı
Kıyamet kopar
Çöker karanlık
Allah bizi affetmez çok günah aldık
Sevenler ayrılmaz
Biz bir plan yaptık
Tüm çarşı cehenneme kombine aldık
Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık
Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık
Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,
Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,
İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,
Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!
Kara kartal kara kartal
Beşiktaş'ım
Bayat sensin
Dünyam sensin
Her şey sensin
Gelecekse tüm acılar
Biz hazırız, senden gelsin
Bu sevdadan vazgeçersek
Allah belamızı versin.
Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri:
Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,
Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,
Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,
Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,
Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,
Bir umudum sensin anlıyor musun?
Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik
Kargalar sürü ile, Kartallar yalnız uçar…