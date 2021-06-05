Dünya basını kumpas davasını konuşuyor! Bin yıllık hapis cezalarına geniş yer verildi
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Dünya basını kumpas davasını konuşuyor! Bin yıllık hapis cezalarına geniş yer verildi

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Dünyanın önde gelen basın kuruluşları Reuters, ESPN, De Telegraaf, Der Spiegel ve L'Equipe, Fenerbahçe'nin kumpas davasında bin yıllık hapis cezaları çıkmasını öne çıkardı. Mahkemeden çıkan kararlara dünya basınında geniş yer verildi, Fenerbahçe'nin tazminat talebiyle ilgili de detaylar paylaşıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türk mahkemesi, Fenerbahçe davasında bin yıllık cezalar verdi" başlığıyla verdiği haberde Fenerbahçe'nin daha önce ceza aldığı davanın, savcıların kumpas kurulduğunu ifade etmesi üzerine yeniden açıldığını belirtti.

"TAZMİNAT TALEBİ"

Reuters, mahkemenin kararına göre, sözde şike suçlamalarının FETÖ ile bağlantılı savcılar tarafından yapıldığını yazdı. Reuters, Başkan Ali Koç'un maddi ve manevi olarak tazminat talebine de haberinde yer verdi.

"HAKİMLER VE SAVCILAR KAÇTI"

Amerikan spor haber sitesi ESPN, 'Fenerbahçe davasında komploya karşı bin yıllık hapis cezalarının' verildiğini yazarken, Fenerbahçe'nin daha önce ceza aldığı davanın hakimleri ve savcılarının ülke dışına kaçmış olduğunu ifade etti.

"UZUN HAPİS CEZALARI"

Hollanda basınından De Telegraaf, "Fenerbahçe Kulübü'ne kurulan kumpasa uzun hapis cezaları çıktı" başlığıyla tarihi günü duyurdu.

"AZİZ YILDIRIM'A ZARAR VERDİLER"

Alman dergisi Der Spiegel, Fenerbahçe'ye kurulan Kumpas'ın Davası'nın sonucuna göre bunu yapanların FETÖ'ye bağlı olduğunu, Fenerbahçe'ye ve Başkan Aziz Yıldırım'a zarar vermek üzere bir araya gelmiş olduklarını yazdı. Spiegel, Fenerbahçe'nin bu dönemde mali açıdan krize girdiğini de aktardı.

"SAHTE ŞİKE SUÇLAMALARI"

Fransız gazetesi L'Equipe, "Türkiye'de sahte şike suçlamalarına müebbet hapis cezaları çıktı" başlıklı haberde "2011'de Türk futbolunu sarsan ve Fenerbahçe'yi de içeren sahte şike suçlamalarının davasında 3 kişi, toplam 2 bin yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı" ifadelerini kullandı. Sürecin Fenerbahçe taraftarları için bir travma olduğunu yazan L'Equipe, Başkan Ali Koç'un "Hukuki sonuçlar ne olursa olsun Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve milyonlarca taraftarının bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz, ölçülemez" şeklindeki sözlerine de yer verdi.

Dünya basını kumpas davasını konuşuyor! Bin yıllık hapis cezalarına geniş yer verildi
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