Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi

Dünya sıralamasının 3 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Karolina Pliskova ile vatandaşı dünya 68'incisi Karolina Muchova karşılaştı.

Turnuvanın 3 numaralı seri başı konumundaki Pliskova'yı 4-6, 7-5 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden 22 yaşındaki Muchova, çeyrek finalde dünya 8 numarası Elina Svitolina'nın rakibi oldu.

Kaynak: AA