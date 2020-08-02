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Dündar'ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi nedeniyle bu sezon küme düşmeyi kaldırması sonrası Bursaspor'un da Süper Lig'e alınması konusunda büyük bir beklenti oluştu.

Dündar'ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
02.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:31

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi nedeniyle bu sezon küme düşmeyi kaldırması sonrası Bursaspor'un da Süper Lig'e alınması konusunda büyük bir beklenti oluştu. Yeşil-beyazlı camia TFF 1. Lig'de Play-off oynayan bütün takımların Süper Lig'e alınması gerektiğini savunurken, bu konuda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı büyük yankı buldu.

Bütün futbol kamuoyu federasyondan adaletli bir karar beklerken Başkan Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Amaç pandemi sonrası futbolda temiz ve adil bir sayfa açmak, yeni bir başlangıç yapmak mı? O zaman Bursaspor olmadan asla olmaz, Bursaspor olmadan Süper Lig olmaz" paylaşımı kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Birçok taraftar platformunda paylaşılan çağrı yarım milyondan fazla etkileşim aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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