Dün rekor kıran dolar ve altında oynak seyir devam ediyor! Dolar 1 lira, altın ise 50 lira inip çıkıyor

Dün piyasalar için ilginç bir gün oldu. Dün güne 11,25'ten başlayan Dolar, 13.50 seviyesini görerek rekor kırdı ve günü 12.81'den tamamladı. Düne 657 liradan başlayan altının gram fiyatı ise 780 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü 738 liradan tamamladı. Piyasalarda dün yaşanan aşırı oynaklık sonrası dolar ve altın bugün de oynak bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde 13 lira seviyesini aşan dolar saat 11.45 itibarıyla, 12.39'dan işlem görüyor. Sabah saatlerinde 764 liraları gören gram altın ise şu sıralar 714 liradan alıcı buluyor.

TL NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

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MERKEZ'DEN KURDAKİ OYNAKLIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dün piyasalarda yaşanan aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilen açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir." denildi.

Merkez'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

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"İKTİSADİ TEMELLERDEN UZAK FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLEMLENMEKTE"

Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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