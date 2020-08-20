Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü müjde vereceğini açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,68'den, sterlin ise 9,59'dan alıcı buluyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü verecekleri "müjde" ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından 7,2131'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 7,2913'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 7,3218'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,6850'den, sterlin/TL de yüzde 9,5953'ten satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

EKONOMİSTLER FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYOR

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.