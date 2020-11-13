Dumlupınar'a hayvan pazarı
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Dumlupınar'a hayvan pazarı

13.11.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:19
Dumlupınar'a hayvan pazarı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından hayvan pazarı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından hayvan pazarı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

İlçe ekonomisinin kalkınması için oldukça önemli bir yatırım yapmaya başladıklarını belirten Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "İlçemizde hayvancılık ciddi bir geçim kaynağı. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan hayvan pazarı yapımı konusunda yoğun bir talep geldi. Belediye olarak hemen harekete geçtik. İlçemiz Turgut Özal Mahalesi'nde bulunan boş arazimizi hayvan pazarı yaparak değerlendirme kararı alıp çalışmalara başladık. Kısa sürede vatandaşlarımızın ürettiği hayvanları satabilecekleri, kapalı pazar yeri yapacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar'a hayvan pazarı
Dumlupınar'a hayvan pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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