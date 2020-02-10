Dugout'a Hoşgeldin Club Nacional!
Uruguay futbolununun en köklü ekiplerinden Club Nacional artık Dugout'ta! Güney Amerika futbolunun önemli temsilcilerinden olan Nacional'ın geçmiş başarıları ve güncel kamera arkası görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak..
10.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:19
Uruguay futbolununun en köklü ekiplerinden Club Nacional artık Dugout'ta! Güney Amerika futbolunun önemli temsilcilerinden olan Nacional'ın geçmiş başarıları ve güncel kamera arkası görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak..
Kaynak: Dugout
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