Dugout'a Hoşgeldin Club Nacional!

10.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:19

Uruguay futbolununun en köklü ekiplerinden Club Nacional artık Dugout'ta! Güney Amerika futbolunun önemli temsilcilerinden olan Nacional'ın geçmiş başarıları ve güncel kamera arkası görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak..