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Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor

Dubai ekibi Al Wahda'nın Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'ya gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
01.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:17

Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sezon sonu Galatasaray ile yollarını ayırabilir.

Arap basınında yer alan habere göre Kolombiyalı futbolcu ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Falcao'ya gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

"AVRUPA LİGİ KAPLANI"

Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, "Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

22 MAÇTA 11 GOL

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 16 maç kaçıran Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla toplam 22 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

(Kaynak: Sabah)

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