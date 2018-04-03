Dto İzmir Şubesi Seçimleri

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesinde yönetim kurulu başkanlığı görevine Yusuf Öztürk, yeniden seçildi.

Odanın meclis salonunda gerçekleşen seçimlerde, 20 meclis üyesini belirlemek için 437 üye oy kullandı.

Oylamada başkanlık için adaylığını koyan Yusuf Öztürk, geçerli oyların 239'unu alarak başkanlığa seçildi.

Gökalp Erim'in listesi ise 194 oy aldı.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin seviyeli ve barış dolu geçtiğini belirterek, "Bu seçimin kaybedeni de kazananı da yoktur. Bu seçimi denizcilik sektörü, İzmir denizciliği kazanmıştır, hiç kimse kaybetmemiştir." dedi.

Öztürk, konuşmasının ardından Erim'e çiçek takdim etti.