Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, şube seçimlerinin 3 Nisan'da yapılacağını söyledi.



Şubenin aralık ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, odalarda ertelenen seçimlerin nisan ayında yapılacağını belirtti.



Yılın son meclis toplantısı yaptıklarını kaydeden Öztürk, "4 ay sonra seçimler yapılacak. Şubemizin seçimi ise bir aksilik olmazsa 3 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yeni yönetim oluşacak. Meslek edinmekten bir gün pişman olmadığım görevi belki de daha iyi insanlara devrederek gideriz. Şahsım ve yönetim kurulundaki görevli arkadaşlarım da dahil olmak üzere elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



İnsanların koltuk sevdalısı olmamaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, başkanlığın gönül işi olduğunu vurguladı.