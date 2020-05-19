DSÖ'ye uluslararası 'koronavirüs' soruşturması kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSÖ'ye uluslararası 'koronavirüs' soruşturması kararı

İsviçre'nin Cenevre kentinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle görüntülü konferans yoluyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısında ABD ve Çin'in de içlerinde bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ'nün koronavirüs salgınını yönetimi konusunda...

DSÖ'ye uluslararası 'koronavirüs' soruşturması kararı
19.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:26

İsviçre'nin Cenevre kentinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle görüntülü konferans yoluyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısında ABD ve Çin'in de içlerinde bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ'nün koronavirüs salgınını yönetimi konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 320 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgına karşı aldığı önlemler ve salgını yönetiş biçimi ise dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde salgın nedeniyle nedeniyle görüntülü konferans yoluyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısında Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ'nün koronavirüs salgınını yönetimi, virüsün kaynağı ve insandan insana nasıl bulaştığı konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

SORUŞTURMANIN AMACI BENZER OLAYLARIN RİSKİNİ AZALTMAK

Söz konusu soruşturmanın amacının, benzer salgın olaylarının riskini azaltmak olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, hayvanlarda ve insanlarda koronavirüs enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) rezervuarların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında rehberlik sağlamak olduğu ifade edildi.

ÜLKELERİN SORUŞTURMA KARARINA TEPKİLERİ NE OLDU?

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma kararının alınması nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson basına yaptığı açıklamada, "Bu dayanışma zamanıdır, parmakla işaret etme veya çok taraflı iş birliğini baltalama zamanı değil" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÇİN VE DSÖ'YE SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı mektupta, Çin'i ve DSÖ'yü suçladı. Trump, mektubunda DSÖ'den, "Çin'in kuklası" diye bahsetti. Trump daha önce Çin'i virüsü 'kasıtlı' olarak yaymakla suçlamış, "Çin'le ilgili çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Yaptıklarından dolayı mutlu değiliz ve bu gelinen noktadan mutlu değiliz. Virüsün ortaya çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin bunu yapabilirdi ve tüm dünya bu salgından etkilenmezdi" ifadelerini kullanmıştı. Bu mektubun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, DSÖ'ye destek verdiğini açıkladı. Merkel, "DSÖ, her şeyi bir araya getiren meşru küresel kurumdur" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN TRUMP SUÇLAMALARINA YANIT

ABD'nin Çin'e yönelik koronavirüs salgını suçlamalarını derinleştirirken, Rusya'dan Pekin yönetimine destek geldi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko? "Rusya, bu tür uydurma soruşturmalara, asılsız suçlamalara elbette karşı. Çin salgından etkilenen ilk ülkeydi. Profesyonelce kısıtlama önlemleri, sıkı izolasyon kuralları ve karantina kuralları uygulayan Çin, diğer ülkelere salgına hazırlanmak ve deneyim kazanmak için bir buçuk ay kazandırdı. Bazıları ise yaklaşan tehdidi ciddiye almadı. Önlemleri zamanında uygulamadı. Başta Çin olmak üzere salgın nedeniyle suçlu aramaya, sorumluluk yüklemeye başladı. Bu tür süreçlerin politikleştirilmesi tehlikeli bu durum ciddi bir endişe yaratıyor" dedi. Trump'ın söz konusu iddialarının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, "Koronavirüs tüm insanlığın ortak düşmanı. Bunu daha önce çok kez dile getirdik. Çin virüsün taşıyıcısı değil, virüsün mağduru. Washington yönetimi düşmanın Pekin değil, virüs olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Haber
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi Haber
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Ersin Korkut Jennifer Lopez
Spor Neymar Ali Koç Lionel Messi Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: DSÖ'ye uluslararası 'koronavirüs' soruşturması kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 16:26:53. #1.14#
title