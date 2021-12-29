DSİ bazı taşınmazları acele kamulaştıracak
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), devam eden projeler kapsamında bazı taşınmazları acele istimlak edecek.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), devam eden projeler kapsamında bazı taşınmazları acele istimlak edecek.
Kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Silvan Barajı Köy Yolları ve Karakuz Barajı projeleri kapsamında bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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