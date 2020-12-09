Drogba, Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti
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Drogba, Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti

09.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:36
Drogba, Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı tepkisiz kalmayan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı tepkisiz kalmayan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dün gece PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler artarak devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, sosyal medya hesabından Webo ve Demba Ba'nın hakem Coltescu'ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Ba'ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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