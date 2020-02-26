Haberler » Spor » Dries Mertens'in SSC Napoli'deki En İyi Anları - Spor

Dries Mertens'in SSC Napoli'deki En İyi Anları

2013'te PSV Eindhoven'dan katıldığından beri SSC Napoli'nin en önemli isimlerinden ve Serie A'nın en korkutucu hücum silahlarından birine dönüşen Belçikalı Dries Mertens'in Napoli'de geçirdiği altı sezondan en iyi anları sizin için derledik..

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

2013'te PSV 'dan katıldığından beri SSC 'nin en önemli isimlerinden ve Serie A'nın en korkutucu hücum silahlarından birine dönüşen Belçikalı 'in Napoli'de geçirdiği altı sezondan en iyi anları sizin için derledik..

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler