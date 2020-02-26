Dries Mertens'in SSC Napoli'deki En İyi Anları

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

2013'te PSV Eindhoven'dan katıldığından beri SSC Napoli'nin en önemli isimlerinden ve Serie A'nın en korkutucu hücum silahlarından birine dönüşen Belçikalı Dries Mertens'in Napoli'de geçirdiği altı sezondan en iyi anları sizin için derledik..