Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını fena vurdu! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini durdurdu

Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler ve akaryakıta son dönemde gelen zamlar deniz yolu ulaşımını da derinden etkiliyor. İstanbul'da günlük 470 sefer ve 50 bin yolcuyla deniz yolu ile toplu yolcu taşımacılığında yıllardır aralıksız hizmet veren Turyol firması, bazı seferlerini durdurma kararı aldı.

"GELİŞMELER BİZLERİ MALİYETLERİ KARŞILAMAYACAK BOYUTA GETİRMİŞTİR"

TURYOL'un internet sitesinden TURYOL Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can imzasıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde %32, 1 yıl içinde ise %110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık %100 artışı yada TL'nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir" denildi.

KADIKÖY-KARAKÖY/EMİNÖNÜ SEFERLERİ DE DURDU

Seferlerin durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

İşte siteden yapılan o açıklama;

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