Douglas Costa ve Paulo Dybala Ayak Pinponu Oynadılar Juventus'un hücum hattının iki önemli oyuncusu Douglas Costa ve Paulo Dybala takım antremanından sonra ayak pinponu oynadılar. Çekişmeli geçen oyunun eğlenceli ve özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Juventus'un hücum hattının iki önemli oyuncusu Douglas Costa ve Paulo Dybala takım antremanından sonra ayak pinponu oynadılar. Çekişmeli geçen oyunun eğlenceli ve özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout