Douglas Costa'nin Wolfsburg'a Attğı Müthiş Gol 2015-16 sezonunda Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nın 15. dakikada bireysel yetenekleri sayesinde kaydettiği bu muhteşem golle 1-0 öne geçti. Bayern, maçı 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

2015-16 sezonunda Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nın 15. dakikada bireysel yetenekleri sayesinde kaydettiği bu muhteşem golle 1-0 öne geçti. Bayern, maçı 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Kaynak: Dugout