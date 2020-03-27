Douglas Costa'nın Lokomotiv Moskova'ya Son Dakika Golü 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubuna Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşan Juventus, 3. dakikada öne geçmesine rağmen Miranchuk'un golüne engel olamamıştı. Maçın son anlarına girilirken Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, müthiş bir driplingin ardından Gonzalo Higuain ile verkaça girdi. Topla yeniden ceza sahasında buluşan Costa nefis bir gole imza attı ve Juventus'a kritik deplasmanda üç puanı getirdi.

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubuna Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşan Juventus, 3. dakikada öne geçmesine rağmen Miranchuk'un golüne engel olamamıştı. Maçın son anlarına girilirken Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, müthiş bir driplingin ardından Gonzalo Higuain ile verkaça girdi. Topla yeniden ceza sahasında buluşan Costa nefis bir gole imza attı ve Juventus'a kritik deplasmanda üç puanı getirdi. Kaynak: Dugout