Dota 2 oyununun espor turnuvalarında dağıtılan para ödülü dudak uçuklattı!

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan gerçek zamanlı aksiyon strateji oyunu Dota 2, espor turnuvalarında tüm zamanların en çok para ödülü dağıtan oyunu olarak bilinmektedir. 2011 yılından bu yana düzenlenen turnuvalarda yüz milyonlarca dolar para ödülü dağıtıldı.

TOPLAM DAĞITILAN ÖDÜL 277 MİLYON DOLAR

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak bilinen Dota 2 oyununda, 2011 yılından bu yana düzenlenen 1577 turnuvada toplamda 277 milyon dolar toplandı. Bu zamana kadarki Dota 2 turnuvalarından en çok para kazanan oyuncu ise Danimarkalı Johan "N0tail" Sundstein oldu.

TOPLANAN EN YÜKSEK PARA ÖDÜLÜ 40 MİLYON DOLAR

Dota 2 oyunundaki ödül havuzlarında ek olarak kitle fonlaması kullanılarak 1 milyon doların üzerine de çıkabilir. Dota 2'nin en büyük espor turnuvası The International, en iyi oyuncuların kalabalık tarafından finanse edilen, milyonlarca dolarlık bir ödül havuzu için yarıştığı yıllık turnuvadır. The International'ın bu zamana kadar ki en yüksek para ödülü 2021 yılında 40 milyon dolar ile rekor kırdı.

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