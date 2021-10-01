Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı

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Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu karşılaşmada iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu. İki kulüp birbirlerine stratejilerini anlattı. Ajax'ın mali durumunu soran Beşiktaşlı yöneticiler 'Borcumuz yok ve ödememiz yok' yanıtını aldı. Siyah-Beyazlılar'ın, "Biz sadece yıllık 60 milyon euro faiz ödüyoruz" ifadesinden sonra Ajax CEO'su Edwin van der Sar'ın ağzı açık kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Amsterdam'da maç öncesi dostluk yemeğinde buluştukları rakip takım yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. Beşiktaş'tan Adnan Dalgakıran, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları ve Ceyhun Kazancı'nın katıldığı o yemeğin perde arkası ortaya çıktı.

Siyah beyazlı yöneticilerin Hollandalılar'a sorduğu "Kaç tane altyapı sahanız var?" sorusuna aldığı yanıt dudak uçuklatan cinsten oldu. Ajax Başkanı Frank Eijken, "14 sahamız var, bunlara yakın zamanda 4 tane daha ekleyeceğiz" cevabını verdi. Beşiktaş cephesinin ise "Türkiye'de genelde 1 ya da 2 tane altyapı takımları için saha bulunuyor" karşılığı, farkı ortaya koydu.

Beşiktaşlı idareciler mali konularla ilgili Ajax CEO'su Edwin van der Sar'dan bilgi aldı. Sar, "Bizim borcumuz yok. Yıllık faiz vs. gibi ödememiz de bulunmuyor" yanıtına karşılık Beşiktaş yöneticileri de, "Bizim yıllık ödediğimiz faiz miktarı 60 milyon euro" dedi. Sabah'ın haberine göre; Faiz rakamını duyan Ajax yetkilileri şaşkın bakışlar arasında sadece, "Bu gerçek mi? İnanılmaz" cevabı verdi

Toplantının son bölümünde iş birliği için Ajax yetkililerinden olumlu cevap alan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda bir heyet oluşturacak ve yeniden Amsterdam'ın yolunu tutacak. Heyette yöneticiler, altyapı sorumluları, teknik ekipten isimler ve mali işlerle ilgilenen bir profesyonel olacağı; birkaç gün boyunca Ajax'ın sistemiyle ilgili raporlama yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı

Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı
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Haber: Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı - Haberler Spor
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