Dorukhan ve Rıdvan'a doğum günü kutlaması
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Dorukhan ve Rıdvan'a doğum günü kutlaması

Dorukhan ve Rıdvan'a doğum günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Dorukhan Toköz'ün 25., Rıdvan Yılmaz'ın da 20. yaş günleri, Antalya'da kampında kutlandı.

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Dorukhan Toköz'ün 25., Rıdvan Yılmaz'ın da 20. yaş günleri, Antalya'da kampında kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nda Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günleri Antalya kampında kesilen pasta ile kutlandı. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ederek, kendileri için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Dorukhan ile Rıdvan, duydukları mutluluğu dile getirdi. Daha sonra iki oyuncu birbirlerine pasta ikram etti.

-İHA-

Dorukhan ve Rıdvan'a doğum günü kutlaması
Dorukhan ve Rıdvan'a doğum günü kutlaması
Dorukhan ve Rıdvan'a doğum günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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