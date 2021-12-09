Trabzonspor'da Dorukhan ve Cornelius, 61 biner fidan bağışı yaptı - Haberler Spor
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Trabzonspor'da Dorukhan ve Cornelius, 61 biner fidan bağışı yaptı

Trabzonspor'da Dorukhan ve Cornelius, 61 biner fidan bağışı yaptı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonsporlu futbolcular Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius, sezon başında düzenlenen imza töreninde söz verdikleri 61 biner fidan bağışını gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Trabzonsporlu futbolcular Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius, sezon başında düzenlenen imza töreninde söz verdikleri 61 biner fidan bağışını gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel olarak her imza töreninde gerçekleştirdiği forma satışı yerine, her iki futbolcudan da Antalya ve Muğla'daki orman yangınları nedeniyle 61 bin adet fidan bağışı yapmasını istedi.

İki futbolcunun, toplam 122 bin fidan bağışı, geçen hafta Orman Genel Müdürlüğüne gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan ormanlara fidan bağışı yapan iki futbolcuya, Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür sertifikası gönderildi.

Trabzonspor'da Dorukhan ve Cornelius, 61 biner fidan bağışı yaptı

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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