Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "sus" paylaşımı yaptı
Beşiktaş'la henüz anlaşma sağlayamayan ve Galatasaray'a imza attığı iddia edilen Dorukhan Toköz, basında yer alan transfer iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dorukhan'ın bu paylaşımı kafaları karıştırdı.
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, Galatasaray'la anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta geleceği soru işareti olan milli futbolcunun, bugün çıkan haberlerde Galatasaray'la anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
"SUS" İŞARETİ YAPTI
Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki yıldızı haberler sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlerbirliği maçındaki gol sevinci görselini paylaşıp, siyah kalp ve sus işareti yapan emoji kullandı.
Dorukhan'ın yaptığı bu paylaşım, G.Saray'la anlaştığı iddialarının ardından kafaları karıştırdı.