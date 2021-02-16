Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "sus" paylaşımı yaptı
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Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "sus" paylaşımı yaptı

16.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:06
Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan

Beşiktaş'la henüz anlaşma sağlayamayan ve Galatasaray'a imza attığı iddia edilen Dorukhan Toköz, basında yer alan transfer iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dorukhan'ın bu paylaşımı kafaları karıştırdı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, Galatasaray'la anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ta geleceği soru işareti olan milli futbolcunun, bugün çıkan haberlerde Galatasaray'la anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

"SUS" İŞARETİ YAPTI

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki yıldızı haberler sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlerbirliği maçındaki gol sevinci görselini paylaşıp, siyah kalp ve sus işareti yapan emoji kullandı.

Dorukhan'ın yaptığı bu paylaşım, G.Saray'la anlaştığı iddialarının ardından kafaları karıştırdı.

Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan 'sus' paylaşımı yaptı
Haber Yorumları (4)
YAZIK: GALATASARAY SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULARI AYARTMAKTA BİR NUMARA, ZAMANINDA TRAPZONSPORUN FUTBOLCULARINI AYARTTI, DAHADA İTİK DAVRANMIYOR, FATİH HOCAYA BAKSAN KONUŞURKEN EN DÜRÜST İNSAN AMA DAVRANIŞLARI ÖYLE DEĞİL
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YETKİN GÖZCÜ: Sakın gaza gelme sen bjk ile buyudun buyumeye devam et karakterini para icin bozma para nasipteyse zaten gelir karakterin parayida getirir
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BYR: kendini neden şikeci takımlarla andırıyorsunki.
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