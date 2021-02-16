Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "sus" paylaşımı yaptı

Beşiktaş'la henüz anlaşma sağlayamayan ve Galatasaray'a imza attığı iddia edilen Dorukhan Toköz, basında yer alan transfer iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dorukhan'ın bu paylaşımı kafaları karıştırdı.