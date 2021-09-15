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Dortmund maçına saatler kala kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı

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Dortmund maçına saatler kala kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı

Dortmund maçına Vida ve Teixeira'dan yoksun çıkacak Beşiktaş'a bir kötü haberde Kevin N'Koudou'dan geldi. Malatya maçında sakatlanan futbolcunun Dortmund maçında forma giyebileceği belirtilmişti. Ancak yapılan son kontrollerin ardından yıldız kanat, kadrodan çıkartıldı.

Yeni Malatyaspor maçında Vida ve Teixeira gibi sakatlık geçiren Kevin N'Koudou, Dortmund maçına saatler kala kadrodan çıkartıldı. Bu maçta forma giyebileceği belirtilen kanat oyuncusunun yapılan son kontrollerin ardından oynamasının risk taşıdığı tespit edildi.

Dortmund maçına saatler kala kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı

"AĞRILARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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