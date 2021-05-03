Dortmund'lu Oyuncular Almanya Kupası Şampiyonluğunu Kutluyor

2017 sezonu Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dortmund'lu oyuncular ve teknik heyetin maçın ardından yaşadığı sevincin perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.