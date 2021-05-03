Dortmund'lu Oyuncular Almanya Kupası Şampiyonluğunu Kutluyor
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Dortmund'lu Oyuncular Almanya Kupası Şampiyonluğunu Kutluyor

Dugout - Haberler | Spor

2017 sezonu Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dortmund'lu oyuncular ve teknik heyetin maçın ardından yaşadığı sevincin perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

2017 sezonu Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dortmund'lu oyuncular ve teknik heyetin maçın ardından yaşadığı sevincin perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Dortmund'lu Oyuncular Almanya Kupası Şampiyonluğunu Kutluyor

Kaynak: Dugout

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