Doping testi pozitif çıktığı için men cezası alan rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor

Doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl pistlerden men edilen Amerikalı atlet Shelby Houlihan, performans artırıcı bir madde kullanmadığını söyledi. Houlihan, tespit edilen yasaklı maddenin, testten bir gün önce yediği, geleneksel Meksika usülü bir tür dürüm olan domuz etli burittodan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

4 yıl pistlerden doping madde kullandığı sebebiyl men edilen Amerikalı atlet Shelby Houlihan, yediği domuz etinin testi etkileyebileceğini belirtti.

1500 ve 5000 metrede ABD rekorlarını elinde tutan 28 yaşındaki Houlihan, "Yıkılmış, kaybolmuş, kırılmış, kızgın, kafası karışmış ve ihanete uğramış hissediyorum. Çok net söylüyorum. Asla performans artırıcı madde almadım. Testten bir gün önce yediğim geleneksel Meksika usülü bir tür dürüm olan domuz eti burittodan kaynaklanmış olabilir" dedi.

"DOMUZ ETİNDE ÇOK MİKTARDA NANDROLAN BULUNUYOR"

Testinde anabolik steroid nandrolan maddesi bulunan Houlihan, "Domuz eti yemenin doping testinin pozitif çıkmasını beraberinde getirebileceğini öğrendim. Çünkü domuz etinde doğal olarak çok miktarda nandrolan maddesi bulunabiliyor. Domuz sakatatı en yüksek düzeyde nandrolana sahip" diye konuştu.

YALAN MAKİNESİ TESTİNE GİRDİ

Houlihan ayrıca, "masum olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yaptığını, yalan makinesi testinden geçtiğini ve saç örneğinin dünyanın önde gelen toksikoloji uzmanları tarafından incelendiğini" vurguladı.