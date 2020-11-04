Dönüşümlü çalışma nedir, nasıl olur? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman başlıyor?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vaka oranlarındaki artış sonrası alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemine geçilecek. Peki, dönüşümlü çalışma nasıl olur? Uzaktan çalışma ne demek?

İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçen tüm kamu kruum ve kuruluşlarda görev alanlar, bundan böyle dönüşümlü ve uzaktan çalışma sistemine geçecek. Dönüşümlü mesai ne zaman başlıyor? İstanbul'da alınan kararlar neler? Vali Yerlikaya, idari izinli olacak personelleri de açıkladı. İşte, ayrıntılar...

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA NEDİR?

En basit ifadeyle; personelin, çalışması gereken gün sayısının yarısında çalışması, diğer yarısında ise farklı bir işçinin çalışması anlamına geliyor.

DÖNÜŞÜMLÜ MESAİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri duyururken kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışma sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre; '' Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalılşma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. '' ifadelerini kullandı.

UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR?

Evden çalışma, esnek çalışma, mobil iş adları ile de anılan uzaktan çalışma sisteminde çalışanlar, ofis, antrepo veya mağaza gibi merkezi bir iş yerine gitgel yapmaz ve çalışma saatleri özgürdür.