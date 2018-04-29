Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın Ardından

Gaziantep'te 24-27 Nisan tarihlerinde 11'incisi düzenlenen Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplama Fuarı, bu yıl 89 ülkeden 11 bin 951 ziyaretçiyi ağırladı.



Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde GTO, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık ve Gaziantep Halıcılar Odası iş birliğiyle düzenlenen Domotex Türkiye, bu yıl toplam ziyaretçi sayısını yüzde 30, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 21 artırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, fuarın bir kez daha Gaziantep'in ulusal ve uluslararası halı sektöründeki gücünü ortaya koyduğunu belirtti.



Yıldırım, fuarın bu yıl 11 bin 951 ziyaretçi ağırladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Domotex Türkiye Gaziantep Halı fuarında bu yıl 11 ülkeden 195 firma stant açtı. Paydaşlarımız Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası ile birlikte sektörü uluslararası alanda zirveye taşıma vizyonuyla bu fuarı halı gibi ilmek ilmek dokuyoruz. Fuar bu yıl 89 ülkeden 11 bin 951 ziyaretçi ile toplam ziyaretçi sayısını geçen yıla göre yüzde 30 artırdı. Öte yandan yabancı ziyaretçi sayısında da yüzde 21'lik artış sağladı. Fuar uluslararası iş birliklerinin gerçekleştirilmesi noktasında da önemli fırsatlar yarattı."

Yıldırım, fuara, "Uluslararası Alım Heyeti Programı" kapsamında Rusya, Kanada, Bulgaristan ve Kırgızistan'dan satın alma heyetlerinin de geldiğini belirterek, "Halı ve zemin kaplamaları alanında Avrasya bölgesinin lideri olan fuarın, makine halısı üretiminin ve ihracatının dünya lideri olan Gaziantep'te düzenlenmesinden daha doğal bir şey olamazdı. En büyük teşekkürü sektörde faaliyet gösteren firmalarımız hak ediyor. Onların özverili çalışmaları sayesinde sektör bu noktaya geldi." ifadelerini kullandı.