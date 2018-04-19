Domotex Türkiye Fuarı'na Doğru

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding bünyesindeki Royal Halı ve Pierre Cardin Halı 24- 27 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Domotex Türkiye Fuarı'nda yeni koleksiyonlarını tanıtacak.

Naksan Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Royal Halı ve İplik A.Ş. bünyesinde bulunan Türkiye halı sektörünün 2 önemli markası; Royal Halı ve Pierre Cardin Halı'nın 2018 yılı yeni ürün ve koleksiyonları Domotex Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden katılımcılar ile iş bağlantısı kurmak isteyen firmaları bir araya getirecek olan fuarda, Türkiye'de ilk kez 8 renk yerine Axminster tezgahı kullanılarak 16 renk olarak üretilen " Beykoz koleksiyonu" sergilenecek.

Koleksiyonların en büyük özelliklerinden biri de el halısına en yakın makine halıları olmaları ve istenilen şekilde katlanılabilmeleri. Fuarda ayrıca Leonardo da Vinci'nin 6 metrekarelik halıya dokunan "Mona Lisa" tablosu da yer alacak.

Studio markası ile de kişiye özel halı tasarımı imkanı sunan Royal Halı, fuara özel hazırlanan koleksiyonlarını da beğeniye sunacak.