Son zamanlarda Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı gündemdeydi. Sarı lacivertli ekibin Hırvat eldivenine teklif gelmediği ve Jose Mourinho'nun yeni sezondaki kalecilerini belirlediği ifade edildi. Dominik Livakovic Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

DOMİNİK LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Dominik Livakovic, beklediği teklifi alamadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Livakovic'in menajeri, Hırvat eldiveni Monaco ve Fiorentina'ya önerdi ama geri dönüş gelmedi.

Bu gelişmeler ışığında takımda kalması beklenen Livakovic ile Jose Mourinho'nun özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

Bu görüşmede Portekizli çalıştırıcının deneyimli kaleciye tam konsantrasyonla idmanlara devam etmesini söylediği aktarıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin yeni sezonda kaleci rotasyonunun İrfan Can Eğribayat ve Livakovic ikilisinden oluşacağı ifade edildi.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz sezon birçok maçta kalesini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma talebini ilettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Hırvat kaleci, "Menajerime çok sayıda teklif geliyor, takımdan ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun Livakovic'in performansından memnun olmaması nedeniyle bu ayrılığa sıcak bakıyor. Şu an için resmi bir teklif olmasa da, uygun bir teklif gelmesi halinde kulüp, 2 sezon önce 7 milyon euroya transfer ettiği kaleciyi zarar etmeden satmayı planlıyor.