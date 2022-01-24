Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! Galatasaray'da 18 yıl sonra bir ilk yaşandı

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hatay, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında mağlup olan sarı-kırmızılılarda Torrent, 18 yıl sonra ilk 3 maçını da kazanamayan ilk teknik direktör oldu.

Süper Lig'de küme düşme hattıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray'da kötü gidişi durdurulamıyor. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde henüz puan alamayan sarı-kırmızılılarda 18 yıl sonra bir ilk yaşandı.

GALATASARAY KÜME DÜŞME POTASINA 3 PUAN UZAKLIKTA

Hatayspor'a 4-2, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a da 2-1 kaybetti. Son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar peş peşe gelen kötü sonuçlarla Süper Lig'de küme düşme potasına 3 puan uzaklıkta yer alıyor.

HAGI'DEN SONRA BİR İLK

Galatasaray'da ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Torrent, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti. İspanyol çalıştırıcı, Gheorge Hagi'nin ardından (2004) Galatasaray'ın başında çıktığı ilk üç maçı da kaybeden ikinci teknik direktör oldu.

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