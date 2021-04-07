Domagoj Vida ligde 'dalya' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Domagoj Vida ligde 'dalya' dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Domagoj Vida ligde 'dalya' dedi

Beşiktaş'ta Hırvat yıldız Domagoj Vida, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Siyah-Beyazlı futbolcular, sakatlıktan ötürü sezonu kapatan Hasic'i unutmadı
Siyah-Beyazlı futbolcular, sakatlıktan ötürü sezonu kapatan Hasic'i unutmadı
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi

Beşiktaş'ta Hırvat yıldız Domagoj Vida, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Hırvat yıldız Domagoj Vida, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Bugüne kadar ligde 99 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 13 gol atarak 1 de asist yapan Vida, Beşiktaş formasıyla lig, kupa ve Avrupa maçlarında ise toplamda 124. maçına çıktı. Ligde 13 golü bulunan Vida'nın, Beşiktaş kariyerinde toplamda ise 14 golü bulunuyor.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Deniz Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Domagoj Vida ligde 'dalya' dedi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:13:00. #1.15#
title