Domagoj Vida ligde 'dalya' dedi

Beşiktaş'ta Hırvat yıldız Domagoj Vida, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Beşiktaş'ta Hırvat yıldız Domagoj Vida, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Hırvat yıldız Domagoj Vida, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Bugüne kadar ligde 99 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 13 gol atarak 1 de asist yapan Vida, Beşiktaş formasıyla lig, kupa ve Avrupa maçlarında ise toplamda 124. maçına çıktı. Ligde 13 golü bulunan Vida'nın, Beşiktaş kariyerinde toplamda ise 14 golü bulunuyor.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı