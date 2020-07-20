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Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: Bizimle kal

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida, kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gökhan Gönül için bir paylaşım yaptı. Hırvat oyuncu, takımdan ayrılması söz konusu olan deneyimli sağ bek için bizimle kal etiketini kullandı.

20.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:25

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği sezonun son derbisinde golleri kaydeden iki isim Domagoj Vida ve Gökhan Gönül oldu. Vida'nın maç sonu paylaşımı ise Beşiktaş taraftarlarından beğeni topladı. Hırvat stoper, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Gökhan Gönül'e sözleşme mesajı gönderdi.

"BİZİMLE KAL"

Domagoj Vida, yaptığı hikaye paylaşımında, 2016 yılında takıma katılan Gökhan Gönül için "Bizimle Kal" etiketini kullandı.

Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: Bizimle kal

4 GOL - 4 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Gökhan Gönül, bu maçlarda takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

"ŞU AN İÇİN BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz günlerde olası ayrılığı hakkında konuşan Gökhan Gönül, İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için" ifadelerini kullanmıştı.

Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: Bizimle kal
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