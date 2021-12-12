Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı: Herkes kendine gelsin - Haberler Spor
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Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı: Herkes kendine gelsin

Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı: Herkes kendine gelsin
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Sergen Yalçın'la yolları ayıran siyah-beyazlılarda taraftarlar bu maça büyük ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar maçın ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratı yaptı.

Son 8 resmi maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından ilk maçına çıkan siyah-beyazlılarda tribünler maçın ilk düdüğüyle hepbir ağızdan aynı tezahüratı yaptı.

"BURASI BEŞİKTAŞ"

Şampiyonlar Ligi'nin puansız kapatılması ve peş peşe gelen kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş taraftarı, Kayserispor maçının başlamasıyla birlikte "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratında bulundu.

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