Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı - Haberler Spor
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Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin ardından bordo-mavililer namağlup liderliğini perçinlerken puanını 30 yaptı ve 4. sıradaki siyah-beyazlılarla aradaki farkı 10 puana çıkardı.

Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maç 2-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmaya baskılı başlayan Beşiktaş, Trabzonspor kalesini adeta ablukaya aldı. Uğurcan Çakır'ı geçemeyen siyah-beyazlılar 45+4. dakikada Hamsik'in harikas asistinde Abdülkadir Ömür'ün golüne engel olamadı. İkinci yarıya da tempolu başlayan Beşiktaş, peş peşe girdiği gol fırsatlarını cömertçe harcadı. 62. dakikada sahneye çıkan son zamanların formda ismi Larin takımına beraberliği getiren golü attı. Bordo-mavili takımda 90+6. dakikada Cornelius takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve maçı 2-1 Trabzonspor kazandı.

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