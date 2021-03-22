Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor
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Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor

22.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:35

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından piyasalarda dalgalanma yaşanıyor. Cuma gününü 405 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, doların etkisiyle haftaya hızlı yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 440 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası yeni haftaya hızlı başlayan dolar, altının da yükselmesine neden oldu. Cuma gününü 7,20'den kapatan dolar, şu sıralar 7,90'dan işlem görüyor. Doların yükselmesi altını da direk olarak etkiledi. Geçen haftayı 405 liradan tamamlayan gram altın, haftanın ilk işlem gününde saat 09.50 itibarıyla 440 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 liradan, cumhuriyet altını ise 2.929 liradan alıcı buluyor. Cuma gününü 1.745 dolar seviyesinden kapatan ons altın ise şu sıralar 1.730 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN GECE YARISI 475 LİRAYI TEST ETTİ

Gece yarısı Asya piyasalarında dolar 8,48'i görürken, altının gram fiyatı ise 475 lirayı test etti. Türkiye'de piyasaların açılmasıyla doların 8 liranın altına gerilemesiyle, gram altında gevşedi.

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Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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