Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti

Dolardaki yükseliş etiketlere zam olarak yansımış, vatandaşın alım gücü zayıflamıştı. Özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış aile bütçelerini doğrudan etkilemişti. Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasıyla 18 liralardan 10 lira seviyelerine kadar düştü. Kurun gerilemesiyle herkes yapılan zamların geri alınmasını istemeye başladı.

ERDOĞAN'DAN İNDİRİM ÇAĞRISI

Dün ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Dolar yükselince fiyat yükseltenlerden aynı hızda indirim yapmasını bekliyoruz." diyerek indirim çağrısı yaptı.

İLK HAMLE TARIM KREDİ'DEN GELDİ

Dolardaki düşüş sonrası marketlerden ilk elini taşın altına sokan Tarım Kredi oldu. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Dün yapılan çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık" dedi.

ŞOK MARKETLER DE İNDİRİME GİTTİ

Tarım Kredi'ni ardından market zinciri ŞOK da üstüne düşeni yaptı. ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

5 LİTRELİK AYÇİÇEĞİ YAĞI 109 LİRAYA DÜŞTÜ

ŞOK Marketler'de 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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