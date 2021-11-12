Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı aştı, Yiğit Bulut'un meşhur konuşması yeniden gündem oldu

ABD'de enflasyon verisinin 31 yılın zirvesini görmesinin ardından Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandıran Dolar, 10 lirayı ilk kez geçti. Gram altın ise 600 lirayı görmesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

YİĞİT BULUT'UN SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Doların rekor kırarak 10 lirayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un geçmiş dönemde canlı yayında yaptığı bir konuşma tekrar gündem oldu.

"O GÜNLERDE TWEET ATANLAR ÇIKIN ÖZÜR DİLEYİN"

Doların 10 lirayı aşmasıyla sosyal medyada viral olan videoda Bulut, dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz" demişti. Bulut konuşmasının devamında, "3.50'de, 3.70'de 3.90'da ekranları kırdık burada, sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin. Bunlara alım yap diyen bankaların araştırma departmanları, ekonomi kanallarının çok bilenleri neredesiniz. Çıkıp bu milletten özür dileyin" ifadelerine yer vermişti.

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