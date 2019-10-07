Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.83'ü aştı

07.10.2019 19:25

Güne 5.71 seviyelerinden başlayan dolar Türkiye'nin Suriye operasyonuna yönelik gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Suriye'nin kuzeyinde limitleri aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı' ifadelerini kullandı. Bu tehdidin ardından dolar yükselişe geçerek 5.83'ü aştı.

TRUMP "TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.