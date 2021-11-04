Güne yükselişle başlayan dolar 9,69'dan işlem görüyor

Dün en düşük 9,5928 ve en yüksek 9,7451 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 9,6454'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,6940'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 değer kazanarak 11,2500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,41 yükselişle 13,2540'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,23 artışla 94,07 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,28 altında seyrediyor.

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