Dolar/TL 8,72 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,72 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,72 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,72 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5887 ve en yüksek de 8,7201'i gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 8,7025'ten tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 8,7205'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 10,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 12,3060'tan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde, 90,55, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,2115 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının ardından küresel ölçekte dolar talebinin arttığını bildirdi.

Artan enflasyonist baskılar ve ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam etmesi halinde ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden önce sıkılaşma adımı atabileceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksindeki yükseliş eğilimini desteklediğini kaydeden analistler, bu anlamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin bekleneceğini ifade etti.

Dolar/TL 8,72 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
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