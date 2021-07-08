Dolar/TL 8,71 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,71 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,71 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,71 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 8,6912'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,7136'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,5 artışla 10,3020'den, sterlin/TL de 0,3 değer kazancıyla 12,0210'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün 92,8 ile 5 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda 92,7 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakları sonrası varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin belirsizliğin devam edeceği endişesinin, doları küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığı belirtilse de bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılması konusunda tahmin ettiklerinden daha önce adım atmalarının gerekebileceğini ifade etmesi dikkati çekti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

Dolar/TL 8,71 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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