Güne yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,69 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,28'den, sterlin 11,96'dan alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 azalışla 8,6634'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,69'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,07 azalışla 10,28'den, sterlin/TL de 0,36 değer kazancıyla 11,96'dan satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,68 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası için önem arz eden tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü, bu durumun da dolar kurunu desteklediğini söyledi.
Veri gündeminde, yurt içinde ikinci çeyrek banka kredileri eğilim anketi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise başta ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Avrupa Merekz Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Güne yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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